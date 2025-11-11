মাইলফলকের দ্বারপ্রান্তে লিটন
দীর্ঘ পাঁচ মাসের বিরতির পর টেস্ট খেলতে নেমেছে বাংলাদশ দল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটি এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে, ঢাকায় প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শততম টেস্ট খেলবেন অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম। যে কারণে সকল আলোচনা তাকে নিয়েই।
তবে মুশফিক একা নন, মাইলফলকের কাছাকাছি আছেন লিটন কুমার দাসও। ষষ্ঠ বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে তার সামনে রয়েছে টেস্ট ক্যারিয়ারের তিন হাজার রান স্পর্শ করার সুযোগ।
এখন পর্যন্ত ৫১ টেস্টে তার নামের পাশে রয়েছে ২৯২৯ রান। এই সিরিচে ৭১ রান করতে পারলেই ঢুকে যাবেন তিন হাজারি ক্লাবে। ক্যারিয়ারে ১৮টি অর্ধশতকের পাশাপাশি আছে ৪টি শতকও। ২০১৫ সালের জুনে ফতুল্লায় ভারতের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল লিটনের।
বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬৩২৮ ক্যারিয়ার রান মুশফিকুর রহিমের নামের পাশে। ৭০ টেস্টে ৫১৩৪ রান নিয়ে দুইয়ে আছেন তামিম ইকবাল। মুমিনুল হকের রান ৪৬২৭। ৪৬০৯ রান নিয়ে চারে অবস্থান সাকিব আল হাসানের। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিন হাজার রানের ক্লাবে প্রবেশ করা মি. ফিফটিখ্যাত সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন ৩০২৬ রান নিয়ে আছেন লিটনের আগে পাঁচ নম্বরে।
আরআই/আইএইচএস/