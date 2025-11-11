এখনই রোনালদো এবং বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে নারাজ পর্তুগাল কোচ

এখনই রোনালদো এবং বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে নারাজ পর্তুগাল কোচ
নিজেদের নবম ফিফা বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে পর্তুগাল। তবে এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে নারাজ দলটির কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। একবারে পরিষ্কাররভাবে সাংবাদিকদের জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সেটি, ‘দলের কেউই এখনও বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছে না।’
বাছাইপর্বের এখনও দুটি ম্যাচে মাঠে নামা বাকি পর্তুগালের। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করেও এখন লক্ষ্য, শেষ দুই ম্যাচে জয় আদায় করে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের টিকিট নিশ্চিত করা। মাত্র ২ পয়েন্ট দূরে অবস্থান করছে দলটি বিশ্বকাপ নিশ্চিতে। তাই কোচ মার্তিনেজের মনোযোগ কেবলই ১৩ নভেম্বর আয়ারল্যান্ড ও ১৬ তারিখ আর্মেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে।
সাংবাদিকদের মার্তিনেজ বলেন, ‘আমরা এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে কথা বলতে পারি না। আমাদের মনোযোগ এখন বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনের দিকে। আমরা দুটি ম্যাচই জিততে চাই, তারপর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববো।’
তারুণ্যনির্ভর পর্তুগাল দলের নেতৃত্বে রয়েছেন দলটির সবচেয়ে বড় তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ২০২৬ বিশ্বকাপে তার খেলা নিশ্চিত বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এটি হতে যাচ্ছে তার ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। যা কিনা যেকোনো খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ।
মার্তিনেজ রোনালদোর মানসিকতার প্রশংসা করে বলেন, ‘২০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এমন আর কোনো খেলোয়াড় নেই। সে দলের জন্য একটি উদাহরণ... এবং নভেম্বরের ম্যাচগুলো নিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী।’
তবে পর্তুগাল দলে কিছু সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে ডিফেন্স লাইনে।দলটি পাচ্ছে না তারকা ডিফেন্ডার নুনো মেন্দেসকে, যাকে মার্তিনেজ এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা মানেন। মেন্দেস ও তাভারেস দুজনেই না থাকায়, কোচ স্বীকার করেছেন ডান-বাম দিকের ভারসাম্য রক্ষা করা এখন গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।
দলে ফিরেছেন জোয়াও ক্যানসেলো, ভিতিনিয়া এবং রাফায়েল লেও। তরুণ উইঙ্গার কার্লোস ফরবস তার অসাধারণ ক্লাব ফর্মের কারণে সুযোগ পেয়েছেন। সম্ভাব্য রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে পেদ্রো নেতোও আছেন, যা নির্ভর করছে ক্লাবের পরিস্থিতির ওপর।
মার্তিনেজ বলেন, ‘প্রতিবছর পর্তুগিজ ফুটবলে এমন খেলোয়াড় উঠে আসে যারা দলের মান বাড়াতে পারে। কিন্তু এজন্য পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ থাকতে হয়।’
২০২৪-২৫ মৌসুমে পর্তুগাল ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য উপভোগ করেছে, নেশন্স লিগে জার্মানি ও স্পেনকে হারানোসহ সাম্প্রতিক সময়ে বাছাইপর্বের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। তবে মার্তিনেজের মতে, কাজ এখনো শেষ হয়নি।
তিনি বলেছেন, ‘নভেম্বর সবসময়ই কঠিন সময়। তবুও আমাদের লক্ষ্য বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা। আমাদের উন্নতি করতে হবে, বিশেষ করে ম্যাচের শেষ ২০ মিনিটে। পর্তুগাল এবং যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন রোনালদো ও তার সোনালি সতীর্থদের বিশ্বমঞ্চে দেখার জন্য।’
তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বকাপে স্থান আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত না হয়, মার্তিনেজ কাউকেই আগে থেকেই উদযাপন করতে দিতে চান না।
এমএমআর/জিকেএস