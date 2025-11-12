  2. খেলাধুলা

সাড়ে ৩ বছর পর টেস্টে জয়ের সেঞ্চুরি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
সাড়ে ৩ বছর পর টেস্টে জয়ের সেঞ্চুরি

ক্যারিয়ারের তৃতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পেয়েছিলেন সেঞ্চুরির দেখা। সেটি ২০২২ সালের ২ এপ্রিল ডারবানে। দীর্ঘ সাড়ে ৩ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পেলেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরির দেখা।

আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিংয়ে বলে আদায় করে নেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। চা-বিরতিতে যাওয়ার আগে ৯৪ রানে অপরাজিত ছিলেন এই ওপেনার। বিরতি থেকে ফিরে কোনো ভুল না করে আদায় করে নেন কাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরি। জর্ডান নেইলের বাউন্সার থার্ড ম্যান দিয়ে চার মেরে ১৯০ বলে আদায় করে নেন সেঞ্চুরি।

দ্বিতীয় সেঞ্চুরি আদায়ে করেছেন দাপুটে ব্যাটিং। সফরকারী আয়ারল্যান্ডের বোলারদের শাসন করেছেন বেশ। তবে নেননি কোনোপ্রকার ঝুঁকি। দেশের মাটিতে এটি তার প্রথম শতক। ইনিংসটি সাজিয়েছেন তিনি ৯ চার ও ১ ছক্কায়।

সেঞ্চুরির কাছাকাছি ছিলেন সাদমান ইসলামও। কিন্তু থেমেছেন ১০৪ বলে ৮০ রান করে। তার বিদায়েই ভাঙে ১৬৮ রানের উদ্বোধনী জুটি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫৭ ওভারে বাংলাদেশের সংগ্রহ ১ উইকেটে ২০৭। জয় ১০০ ও মুমিনুল অপরাজিত আছেন ২৩ রানে। আইরিশদের চেয়ে বাংলাদেশ পিছিয়ে ৮০ রানে।

আইএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।