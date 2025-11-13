ইসলামাবাদে বোমা হামলা, সিরিজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শ্রীলঙ্কার

ইসলামাবাদে বোমা হামলা, সিরিজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শ্রীলঙ্কার
পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এরপর শ্রীলঙ্কার বেশকিছু ক্রিকেটার পাকিস্তান ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বোর্ডের কাছে। তবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট কর্তৃক তাদের সিরিজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট জানিয়েছে, দলের ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক জানতে পেরেছে, ‘বর্তমানে পাকিস্তান সফরে থাকা জাতীয় দলের কয়েকজন সদস্য নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে দেশে ফেরার অনুরোধ জানিয়েছেন।’
বিবৃতিতে লঙ্কান বোর্ড আরও জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে স্বাগতিক বোর্ড।
তবে এসএলসি নির্দেশ দিয়েছে যে খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং ম্যানেজমেন্ট সদস্যদের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সফর চালিয়ে যেতে হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘যদি কোনো খেলোয়াড় বা কোচিং স্টাফ এই নির্দেশ অমান্য করে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাদের পরিবর্তে নতুন খেলোয়াড় পাঠানো হবে যাতে সিরিজে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।’
এরপরও যদি কোনো খেলোয়াড় বা কোচিং স্টাফ যদি এই নির্দেশ অমান্য করে দেশে ফিরে যায়, সেক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে পর্যালোচনা হবে এবং আনুষ্ঠানিক তদন্তও করা হবে। নেওয়া হবে উপযুক্ত সিদ্ধান্তও।
বোমা হামলার ঘটনার পর বেশ কয়েকজন লঙ্কান ক্রিকেটার দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়েছেন বোর্ডকে। চলমান ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামীকাল ও শেষ ওয়ানডে ১৬ নভেম্বর। প্রথম ম্যাচে ৬ রানে জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক পাকিস্তান। এই সিরিজ শেষে ১৯ নভেম্বর থেকে রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। যা চলবে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত।
উল্লেখ্য, এই পরিস্থিতি আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ২০০৯ সালের লাহোর সন্ত্রাসী হামলার কথা, যখন বন্দুকধারীরা শ্রীলঙ্কান দলের বাসে হামলা চালিয়েছিল, ছয়জন খেলোয়াড় আহত হন এবং প্রায় এক দশক ধরে পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বন্ধ ছিল।
