দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৫৯-তে গুটিয়ে ভারতও অলআউট ১৮৯ রানে

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৫৯-তে গুটিয়ে ভারতও অলআউট ১৮৯ রানে
জমে উঠেছে কলকাতা টেস্ট। ইডেন গার্ডেনসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রানে গুটিয়ে দিয়েছিল ভারত। জবাবে তারাও দুইশ করতে পারেনি। অলআউট হয়েছে ১৮৯ রানে।
প্রথম ইনিংসে ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমেও বিপদে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪০ রান তুলতে তারা হারিয়েছে ৪ উইকেট। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রোটিয়াদের সংগ্রহ ৪ উইকেটে ৫২। টেম্বা বাভুমা ১৩ আর ত্রিস্তান স্টাবস ৩ রানে অপরাজিত আছেন।
এর আগে ভারতের কোনো ব্যাটার হাফসেঞ্চুরিও করতে পারেননি। ১ উইকেটে ৩৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত ৬২.২ ওভারে ১৮৯ রানে অলআউট হয়। অধিনায়ক শুভমান গিল ৩ বল খেলেই (৪ রান) ঘাড়ে আঘাত পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন। আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি।
দলের হয়ে ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেন ওপেনার লোকেশ রাহুল (৩৯)। এছাড়া ওয়াশিংটন সুন্দর ২৯, রিশাভ পান্ত ও রবীন্দ্র জাদেজা করেন ২৭ রান করে।
প্রোটিয়া অফস্পিনার সিমন হার্মার নেন ৪টি উইকেট। ৩ উইকেট শিকার দীর্ঘকায় পেসার মার্কো জানসেনের।
এমএমআর