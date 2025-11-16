  2. খেলাধুলা

আরও একটি ক্লোজ ম্যাচ, হেরে গেলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দারুণ লড়াই উপহার দিচ্ছে স্বাগতিকদের বিপক্ষে। টি-টোয়েন্টিতে প্রথম তিন ম্যাচ শেষ করেছিল শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। প্রথমটিতে জিতেছিল ৭ রানে। পরের দুটির একটিতে ৩ রানে, অন্যটিতে ৯ রানে হেরেছিল তারা।

একই চিত্র উপহার দিচ্ছে ওয়ানডে সিরিজেও। ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেতে শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই হলো। যেখানে ক্যারিবীয়দের মাত্র ৭ রানে হারিয়েছে স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড।

টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৯ রান সংগ্রহ করে নিউজিল্যান্ড। জবাব দিতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৬২ রানে থেমে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

জয়ের জন্য ২৭০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শেরফানে রাদারফোর্ডছাড়া আর কোনো ব্যাটার বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। রাদারফোর্ডও খেলেছেন ৫৫ রানের ইনিংস। যদিও এটাকে খুব বড় বলার সুযোগ নেই। তবে, ৫ জন ব্যাটার মাঝারিমানের ইনিংস খেলেছেন। ২৬ থেকে শুরু করে ৩৮ রান পর্যন্ত। এই ইনিংসগুলো আরেকটু বড় হলেই হয়তো জয় পেতে পারতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামার শুরুতেই জন ক্যাম্পবেলের (৪) উইকেট হারায় ক্যারিবীয়রা। এরপর অ্যালিক আথানাজে ও কিসি কার্টি মিলে চেষ্টা করেন জুটি গড়ার। ৫৮ বলে ২৯ রান করেন আথানাজে এবং ৬৭ বলে কিসি কার্টি করেন ৩২ রান। এ দু’জনই বেশ বল নষ্ট করেছেন। তবে, ইনিংস বড় করার আগেই আউট হয়ে যান তারা।

অধিনায়ক শাই হোপ ৪৫ বল খেলে করেন ৩৭ রান। রস্টোন চেজ ১৭ বলে ১৬ রান করে আউট হন। শেষ দিকে শেরফানে রাদারফোর্ড ৬১ বলে ৫৫ রান করে আউট হয়ে গেলে- জাস্টিন গ্রিভস ২৪ বলে অপরাজিত ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেও দলকে জেতাতে পারেননি। ১৯ বলে অপরাজিত ২৬ রান করেন রোমারিও শেফার্ড।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৬৯ রান করে নিউজিল্যান্ড। মিডল অর্ডারে ড্যারিল মিচেল অসাধারণ ব্যাটিং করলেন। ১১৮ বলে ১১৯ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ১২টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কার মার মারেন তিনি। এছাড়া ৪৯ রান করে আউট হন ডেভন কনওয়ে, ৩৫ রান করেন মিচেল ব্রেসওয়েল। ২২ রানে অপরাজিত থাকেন জ্রাক ফকস।

