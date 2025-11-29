বাবর আজমের ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান

বাবর আজমের ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান
বাবর আজমকে বাদ দিয়ে এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়া যে পাকিস্তানের জন্য ভুল ছিল, সেটা হয়তো এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে তারা। অভিজ্ঞতা যে কী জিনিস, সেটা ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন বাবর।
ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার করা মাত্র ১১৪ রান তাড়া করতে নেমে নাভিঃশ্বাস উঠেছিল পাকিস্তানের। শেষ পর্যন্ত বাবর আজমের অপরাজিত ৩৪ বলে ৩৭ রানের ওপর ভর করে লঙ্কানদের ৬ উইকেটে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হলো পাকিস্তান।
বাবরের ব্যাটিং ছিল কিছুটা মন্থর গতির। কিন্তু তিনি কোনো ঝুঁকি না নিয়ে উইকেট আঁকড়ে থেকে লো স্কোরিং ম্যাচটা বের করে আনেন।
১১৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সাহিবজাদা ফারহান ও সাইম আইয়ুবের ব্যাটে ৪৬ রানের জুটি গড়ে ওঠে। ২২ বলে ২৩ রান করেন ফারহান। ৩৩ বলে ৩৬ রান করে আউট হন সাইম আইয়ুব। সালমান আগা ১৪ রানে, ফাখর জামান আউট হয়ে যান ৩ রান করে। পরে উসমান খানকে নিয়ে ১৮.৪ ওভারে (৮ বল হাতে রেখে) জয় তুলে নেন বাবর আজম।
এর আগে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ১৯.১ ওভারে ১১৪ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। ৪৭ বলে একাই ৫৯ রান করেন কামিল মিশারা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন কুশল মেন্ডিস। ৩টি করে উইকেট নেন শাহিন শাহ আফ্রিদি ও মোহাম্মদ নওয়াজ। ২ উইকেট নেন আবারর আহমেদ।
আইএইচএস/