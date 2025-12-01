লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ শুরুর নতুন তারিখ ঘোষণা

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ শুরুর নতুন তারিখ ঘোষণা
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর এর আগে স্থগিত করা হয়েছিল। এবার ঘোষণা করা হয়েছে নতুন তারিখ। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসলসি) আজ সোমবার জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এলপিএলের ষষ্ঠ আসর।
এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে হওয়ার কথা ছিল টুর্নামেন্টটি। নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিতব্য আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে।
বিশ্বকাপটি শ্রীলঙ্কা ও ভারতের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে। তাই ‘হোস্ট ভেন্যু’গুলোকে আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে পাঁচ দলের এলপিএল আবারও বছরের মাঝামাঝি সময়ে ফিরে আসছে, যা পূর্ববর্তী বেশ কয়েকটি আসরে দেখা গিয়েছিল।
