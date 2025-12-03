কোহলি-গায়কোয়াড়ের সেঞ্চুরিতে রান পাহাড়ে ভারত

কোহলি-গায়কোয়াড়ের সেঞ্চুরিতে রান পাহাড়ে ভারত
রাঁচিতে ৩৪৯ রানে বিশাল স্কোর করার পরও নিরাপদ ছিল না ভারত। রান তাড়া করতে নেমে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ পর্যন্ত ভারত জিতেছিল মাত্র ১৭ রানে।
এবার জয়পুরে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচ। এই ম্যাচেও রান পাহাড় সৃষ্টি করেছে ভারত। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বিরাট কোহলি এবং ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের জোড়া সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রানের বিশাল স্কোর গড়েছে ভারত। বিরাট কোহলি ১০২ ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড় করেন ১০৫ রান।
৩৮ বছর বয়সী বিরাট কোহলি যেন হঠাৎ করেই জ্বলে উঠলেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি ৩৮ বছরের নন, যেন ২৮ বছরের টগবগে এক তরুণ। এখনও তার ব্যাটের ধার সমানভাবে কার্যকর। প্রতিপক্ষের বোলারদের এখনও কেটে কুটি কুটি করতে সক্ষম।
রাঁচির পর জয়পুর। ভিন্ন দুটি স্টেডিয়াম হলেও, স্ক্রিপ্ট একই। টানা দ্বিতীয়বার তিন অংকের ঘর ছুঁলেন বিরাট কোহলি। এবার জয়পুরে সেঞ্চুরি করে কোহলি থামলেন ১০২ রানে। সব মিলিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে ৫৩তম সেঞ্চুরি করলেন ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটার।
রাঁচিতে বিরাট কোহলি করেছিলেন ১৩৫ রান। ভারত করেছিল ৩৪৯ রান। ম্যাচটাও শেষ মুহূর্তে জয় করে নিয়েছিল ভারত। জয়পুরে টস হেরেছিল ভারত। আমন্ত্রিত হয়ে ব্যাট করতে নেমে জসস্বি জয়সওয়াল ও রোহিত শর্মা সূচনা কিছুটা ভালো করেন। ৮ বলে ১৪ রান করে আউট হন রোহিত শর্মা। ৩৮ বলে ২২ রান করেন জসস্বি জয়সওয়াল।
রোহিত শর্মা আউট হওয়ার পরই মাঠে নামেন কোহলি। ৬২ রানের মাথায় জয়সওয়াল আউট হয়ে গেলে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে জুটি বাধেন কোহলি। দু’জনের ব্যাটে ১৯৫ রানের বিশাল এক জুটি গড়ে ওঠে। কোহলির সঙ্গে সেঞ্চুরি করেন গায়কোয়াড়ও। ২৫৭ রানের মাথায় তিনি আউট হন ১০৫ রান করে। ৮৩ বলে খেলা এই ইনিংসটি সাজানো ছিল ১২টি বাউন্ডারি ও ২ ছক্কায়।
বিরাট কোহলি আউট হন ২৮৪ রানের মাথায়। ৯৩ বলে ১০২ রান করে বিদায় নেন তিনি ৭টি বাউন্ডারি ও ২ ছক্কা মেরে। এরপর মাঠে নেমে ওয়াশিংটন সুন্দর ১ রান করে আউট হয়ে যান। শেষ উইকেটে লোকেশ রাহুল ও রবিন্দ্র জাদেজা মিলে গড়েন ৬৯ রানের জুটি। ৪৩ বলে ৬৬ রানে লোকেশ রাহুল এবং ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন রবিন্দ্র জাদেজা।
মার্কো ইয়ানসেন ২টি এবং ১টি করে উইকেট নেন নান্দ্রে বারগার ও লুঙ্গি এনগিদি।
আইএইচএস/