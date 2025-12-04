সালাউদ্দিনকে রেখে দিচ্ছে বিসিবি, ব্যাটিং কোচ থাকছেন আশরাফুলও
আয়ারল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগেই খবর ছড়িয়েছিল, পদত্যাগ করেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। সিরিজ শেষে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব ছাড়বেন, জানা গিয়েছিল তেমনটাই।
কিন্তু বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির প্রধান নাজমুল আবেদিন ফাহিম এবার জাগো নিউজকে দিলেন অন্য তথ্য। সালাউদ্দিন নাকি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেননি তখন, মৌখিকভাবে জানিয়েছিলেন। তবে বিসিবি তার পদত্যাগের ইচ্ছেতে সম্মতি দেয়নি।
প্রশ্ন ছিল, তাহলে কি সালাউদ্দিনের পদত্যাগপত্র আপনারা গ্রহণ করছেন না? তিনি কি দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন? জবাবে ফাহিম বলেন, ‘পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার কিছু নেই। কারণ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেননি। অনানুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন। ফলে তাকে বরখাস্তের প্রশ্নই উঠে না। আশা করি, তিনি বিশ্বকাপ পর্যন্ত কাজ করবেন।’
এদিকে এক সিরিজেই ঝলক দেখিয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে জাতীয় দলের ব্যাটিং ছিল দারুণ। টি-টোয়েন্টিতেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। সবমিলিয়ে ব্যাটিংয়ে সেই আগের ধসে পড়ার চিত্র দেখা যায়নি।
আশরাফুলের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি ছিল এক সিরিজের। এমন পারফরম্যান্সের পর আশরাফুলের মেয়াদ কি বাড়ানো হবে? ফাহিমের কথায় বোঝা গেলো, বিসিবি সামনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত রাখতে চায় আশরাফুলকে।
ফাহিম বলেন, ‘আশরাফুল খুব ভালো করছে। যদিও একটা সিরিজের ভালো-খারাপ দিয়ে কাউকে যাচাই করা যায় না, সেটা খেলোয়াড়ই হোক কিংবা কোচ। তবে আমরা আশরাফুলের কাজে সন্তুষ্ট। তাকে আরও দেখতে চাই। তার জন্যও সামনে সুযোগ থাকছে।’
সেই সুযোগটা কতদিন, সেটা কি বিশ্বকাপ পর্যন্ত? ফাহিমের জবাব, ‘হ্যাঁ, আমরা সেরকমই চিন্তা করছি। একটা কারণ, তাদের (সালাউদ্দিন-আশরাফুল) পারফরম্যান্স ভালোই। এছাড়া আরও একটা কারণ আছে।’
কী সে কারণ? ফাহিম বললেন, ‘দেখুন, বারবার ও অল্প বিরতিতে কোচিং প্যানেলে পরিবর্তন আনলে সেটার প্রভাব দলের ওপর পড়ে। টিম প্ল্যান, লক্ষ্য-পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়। বিশ্বকাপের আগে আমরা সে ঝুঁকি নিতে চাই না। ধরে নেওয়া যায়, বিশ্বকাপ পর্যন্ত তারা থাকছেন।’
