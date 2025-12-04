বিদায়ের প্রস্তুতি নেওয়া আশরাফুল যেভাবে পেলেন চুক্তি বাড়ার খবর

বিদায়ের প্রস্তুতি নেওয়া আশরাফুল যেভাবে পেলেন চুক্তি বাড়ার খবর
চুক্তি ছিল এক সিরিজের। সেই হিসেবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা মোহাম্মদ আশরাফুলের। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মানসিক প্রস্তুতিটা নিয়েও রেখেছিলেন।
কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তার কাজে সন্তুষ্ট। আশরাফুল চুক্তি বাড়ার আশ্বাস পেয়েছেন, সেটা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচের পর মাঠের মধ্যেই।
বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স প্রধান নাজমুল আবেদিন ফাহিম জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন। দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন ব্যাটিং কোচ আশরাফুলও।
এই বিষয়ে আশরাফুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রামে শেষ ম্যাচের পর আমার সঙ্গে ফাহিম (নাজমুল আবেদিন ফাহিম) স্যারের কথা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন আমি কী করব? আমার কি দায়িত্ব শেষ? তখন উনি বললেন, তুমি কন্টিনিউ করো। কোনো অসুবিধা নেই, তুমি কাজ করো। তুমি থাকবে।’
আপাতত জাতীয় দলের সিরিজ নেই। সামনে (২৬ ডিসেম্বর থেকে) বিপিএল। জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে।
আশরাফুল জানালেন, বিপিএলের পর জাতীয় দল নিয়ে আবার কাজ শুরু করবেন তিনি। জাগো নিউজকে বলেন, ‘যেহেতু দায়িত্ব চালিয়ে যেতে বলেছে, আমি জাতীয় দলের দিকে মনোযোগ দেব। বিপিএলের পর জাতীয় দল নিয়ে আবার কাজ শুরু করব।’
