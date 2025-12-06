ডি ককের ঝোড়ো সেঞ্চুরির পরও ২৭০ রানে অলআউট প্রোটিয়ারা

ডি ককের ঝোড়ো সেঞ্চুরির পরও ২৭০ রানে অলআউট প্রোটিয়ারা
আগের দুই ওয়ানডেতে দুই দলই গড়ে সাড়ে তিনশোর মতো রান করেছে। তবে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ভারত দেখালো ঝলক। কুইন্টন ডি ককের সেঞ্চুরি ছাপিয়ে গেলো প্রসিধ কৃষ্ণ আর কুলদিপ যাদবের দারুণ বোলিংয়ে। ৪৭.৫ ওভারে ২৭০ রানেই অলআউট হলো দক্ষিণ আফ্রিকা। অর্থাৎ সিরিজ জিততে হলে ভারতকে করতে হবে ২৭১।
টসভাগ্য কিছুতেই ভারতের পক্ষে আসছিল না। অবশেষে বিশাখাপত্তনমে এসে ২০ ম্যাচ পর টস জিতলো ভারত। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক লোকেশ রাহুল।
ডি কক সেঞ্চুরি হাঁকালেও বাকি ব্যাটাররা কেউ ফিফটিও করতে পারেননি। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার ব্যাট থেকে আসে ৬৭ বলে ৪৮ রান। এছাড়া ম্যাথিউ ব্রিটজকে ২৩ বলে ২৪, ডেয়াল্ড ব্রেভিস বল সমান ২৯ আর শেষদিকে কেশভ মহারাজ ২৯ বলে ২০ করে অপরাজিত থাকেন।
৮০ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান ডি কক। ৮৯ বলে ১০৬ রানের ইনিংসে ৮টি চারের সঙ্গে ৬টি ছক্কা হাঁকান বাঁহাতি এই ব্যাটার।
প্রসিধ কৃষ্ণ আর কুলদিপ দুজনই নেন ৪টি করে উইকেট। একটি করে উইকেট অর্শদিপ সিং আর রবীন্দ্র জাদেজার।
এমএমআর