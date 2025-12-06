  2. খেলাধুলা

বিপিএল মিস করেন না সালাউদ্দিন, তবে ক্রিকেটারদের দিকে রাখবেন নজর

প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ইতিহাসের অন্যতম সফল কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের কোচ হিসেবে জিতেছেন হ্যাটট্রিকসহ চারটি শিরোপা। গেলো আসর থেকে বিপিএলে কোচিং করাচ্ছেন না, আছেন জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে। কয়েকদিন পর শুরু হবে বিপিএলের নতুন আসর। লম্বা সময়ে কাজ করলেও বিপিএলকে মোটেও মিস করেন না সালাউদ্দিন।

আজ (শনিবার) মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপিএল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন সালাউদ্দিন। বিপিএলকে মিস করেন কিনা? এমন প্রশ্নে একবাক্যেই বলেন, ‘আমি নরমালি কোনো কিছু মিস করি না।’

কোচ হিসেবে বিপিএলে ক্রিকেটারদের উপর নানাভাবে নজর রাখবেন সালাউদ্দিন। তিনি বলেন, ‘সব দিকেই নজর রাখা হবে। কারণ তারা তাদের মেন্টাল সেটটা কিরকম আছে, তাদের ফিজিক্যাল সেটটা কিরকম আছে, তারা টেকনিক্যালি কিরকম করছে, সবকিছুই তাদের নজর রাখতে হবে। কারণ দেখা গেল যে এখানে ন্যাশনাল টিমে একটা ট্রেনার যেভাবে ট্রেনিং করাচ্ছে হয়তো বিপিএল এসে সে ট্রেনিং সে পাচ্ছে না। বা ফিটনেস ডাউন হলে তো পরবর্তীতে তো আমাদেরই আবার এটা রিকভার করে আবার তাকে ফিট করে নিয়ে আসতে হবে। এই জিনিসগুলো পুরো লক্ষ্য রাখা হবে। তারা যেন প্রতিটা সেক্টরেই ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য রেডি থাকে। কারণ খুব বেশি সময় থাকবে না।’

বিপিএলে ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে পরামর্শ দেওয়া প্রসঙ্গে সালাউদ্দিন বলেন, ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের যেহেতু ট্রেনার আছে আমরা কিন্তু আমরা সবসময় খেয়াল রাখি। এর আগের বিপিএলের সময় আমাদের ট্রেনার ইনভলভ ছিল, সে সবসময় মনিটর করছে কিভাবে ওয়ার্কলোডটা হচ্ছে। ছেলেরা এখন আগের থেকে অনেক ম্যাচিউর। স্পেশালি আমি আমাদের সাথে যেসব ছেলেরা আছে, তারা কিন্তু নিজেদের ওয়ার্কলোড বলেন, ফুড হ্যাবিট বলেন; আগের থেকে নিজেরা অনেক আপগ্রেড। তাই আমার মনে হয় না খুব বেশি সমস্যা হবে এবং তারা নিজেরাও জানে আসলে তাদের জিমে কী করতে হবে।’

বিপিএল খেলেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্যাম্পে যোগ দেবেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতে বসবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগামী আসর। এর আগমুহূর্তে বিপিএল খেলাটা ক্রিকেটারদের জন্য ভালো ম্যাচ অনুশীলন হবে বলে মনে করেন সালাউদ্দিন।

জাতীয় দলের এই সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে একটা টুর্নামেন্ট খেলবে। ভালো বোলাররা আসবে, ব্যাটাররা তাদের ম্যাচ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। তো অবশ্যই এটা অনেক অনেক একটা ভালো। আমি বলবো ভালো প্র্যাকটিস হবে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে। যেহেতু আপনি একটা একই ফর্মে খেলার পর বিশ্বকাপ খেলতে যাবেন। তারা যদি ভালোভাবে সেটা ইউজ করতে পারে, আমি মনে করি এটা টিমের জন্য অনেক ভালো।’

