  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

ইউটিউব/বিসিবি

জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি

জার্মানি-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জাপান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্জেন্টিনা-চীন
রাত ৮টা ৩০ মিনিট

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

বোলোনিয়া-ক্রেমোনেসে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট

ডিএজেডএন

লা লিগা

ভায়েকানো-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ২টা

বিগিন অ্যাপ

