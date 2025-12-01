টিভিতে আজকের খেলা, ১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি
জার্মানি-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা
বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জাপান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্জেন্টিনা-চীন
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি আ
বোলোনিয়া-ক্রেমোনেসে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
লা লিগা
ভায়েকানো-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
