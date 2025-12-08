  2. খেলাধুলা

রুয়েল মিয়ার অন্যরকম ‘হ্যাটট্রিক’, সেঞ্চুরির অপেক্ষায় ইফতি

প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় ক্রিকেট লিগের বল হাতে আবারও আলো ছড়ালেন বরিশালের পেসার রুয়েল মিয়া। সিলেটের বিপক্ষে আরও একবার নিলেন ৫ উইকেট। বরিশালের এই পেসার জাতীয় ক্রিকেট লিগের এবারের আসরে টানা তিন ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে অন্যরকম এক হ্যাটট্রিক করেছেন। আর তার সতীর্থ ইফতিখার রহমান ইফতি তৃতীয় দিন শেষে আছেন সেঞ্চুরির অপেক্ষায়।

সোমবার রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে রুয়েলের তোপে ২৮৭ রানে অলআউট হয়েছে সিলেট। ৫ উইকেটে ২১৪ রানে দিন শুরু করা দলটি মাত্র ৭৩ রান যোগ করতে পারে। অধিনায়ক জাকির হাসান ১৩০ রানে অপরাজিত থেকে নতুন দিনে কোনো রান যোগ করতে পারেননি। ৮৪ রান খরচায় ৫ উইকেট নেন রুয়েল।

এ নিয়ে সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে সপ্তমবার ৫ উইকেট নিলেন রুয়েল। এর আগে সিলেটের মাঠে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে ময়মনসিংহের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৭৫ রানে ৫টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৪ রানে ৫ উইকেট নেন ২৫ বছর বয়সী এই পেসার। চলতি লিগে ১০ ইনিংসে তার মোট শিকার ২৭ উইকেট। এখন পর্যন্ত বোলারদের তালিকায় তিন নম্বরে আছেন বাঁ-হাতি এই পেসার।

এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে ৪ উইকেটে ২১২ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে বরিশাল। ৩৮ রানেই দুই উইকেট হারানোর পর হাফিজুর রহমানকে নিয়ে দলের হাল ধরেন ইফতিখার রহমান ইফতি। দুজনে মিলে গড়েন ৮৪ রানের জুটি। যেটা ভেঙে যায় ৪৩ রান করা হাফিজুরের বিদায়ে।

১৭ রানের ইনিংস খেলে বিদায় নেন ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামা শামসুর রহমান। এরপর জাহিদুজ্জামান খানকে নিয়ে ৭১ রানের আরেকটি জুটি গড়ে দিনের খেলা শেষ করেন ইফতি। ৯৩ রানে অপরাজিত থাকা ইফতি আগামীকাল মঙ্গলবার মাঠে নামবেন সেঞ্চুরির লক্ষ্যে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বরিশাল প্রথম ইনিংস: ৩১২/১০, ৯৩.৪ ওভার (সোহাগ গাজী ৬৮, ইফতিখার রহমান ইফতি ৬৩, হাফিজুর রহমান ৫৮, মইনুল ইসলাম ৩৯; মহিউদ্দিন তারেক ৩/৪১) ও দ্বিতীয় ইনিংস: ২১২/৪, ৫২ ওভার (ইফতিখার ইফতি ৯৩*, হাফিজুর রহমান ৪৩; আবু জায়েদ রাহী ১/৩০)।

সিলেট প্রথম ইনিংস: ২৮৭/১০, ৯০.৫ ওভার (জাকির হাসান ১৩০, তোফায়েল আহমেদ ৪৬, আশরাফুল হাসান রিহাদ ৪১; রুয়েল মিয়া ৫/৮৪)।

