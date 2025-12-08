৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিক আমিরুলের, শেষ হলো বাংলাদেশের বিশ্বকাপ
২৪ দেশের জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ বাংলাদেশ শেষ করেছে ১৭তম হয়ে। সোমবার স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ ৫-৩ গোলে হারিয়েছে অস্ট্রিয়াকে। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এই বিশ্বকাপে সতেরতম দলের জন্য একটি ট্রফির ব্যবস্থাও করেছে। চ্যালেঞ্জার্স কাপ নামের শিরোপাও জিতল লাল সবুজের প্রতিনিধিরা
প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ১৭তম হওয়া বিশাল অর্জন। বিশ্বকাপ শুরুর আগে বাংলাদেশ এমন পারফরম্যান্স করবে তার পক্ষে বাজি ধরার একজন মানুষও পাওয়া যায়নি। অথচ বাংলাদেশের যুবারা স্টিকজাদুতে প্রত্যাশার চেয়েও অনেক ভালো খেলেছেন।
বাংলাদেশের এই বিশ্বকাপ এক কথায় আমিরুলময়ই হয়ে থাকলো। রক্ষণের আমিরুল ইসলাম ৬ ম্যাচে ৫টি হ্যাটট্রিকসহ ১৮ গোল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। চার ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন আমিরুল।
শেষ ম্যাচে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষেও আমিরুল হ্যাটট্রিক করেছেন। তবে প্রথম পাঁচ মিনিটে দুটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিয়েছিল অস্ট্রিয়া। তারপরও বাংলাদেশের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। প্রথম কোয়ার্টার শেষের বাংলাদেশও পায় দুটি পেনাল্টি কর্নার। দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগান আমিরুল ইসলাম। তার গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।
২৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হুজাইফা হোসেন। তৃতীয় কোয়ার্টারে ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৩-০ করেন রাকিবুল হাসান রকি। ৪৪ মিনিটে ব্যবধান কমায় অস্ট্রিয়া। গোল করেন আন্দোর লোসোনসি।
রোমাঞ্চ ছড়িয়েছিল শেষ কোয়ার্টারে। বাংলাদেশের ওপর একের পর এক চাপ দিতে থাকে অস্ট্রিয়া। পাল্টা আক্রমণ করতে থাকে বাংলাদেশ এবং ৫০ ও ৫২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল। শেষ কোয়ার্টারে ৯ পেনাল্টি কর্নার পাওয়া অস্ট্রিয়ার হয়ে ৩ গোল করেন কেলনার বেঞ্জামিন, কায়সার জুলিয়ান ও নিকোউইয়াক মাতেউসজ।
আরআই/আইএইচএস