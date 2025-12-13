দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত ভারতের ৪ ক্রিকেটার
চলতি বছর সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে অংশ নেওয়া ৪ খেলোয়াড়ের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ বরখাস্ত করেছে আসাম ক্রিকেট (এসিএ) অ্যাসোসিয়েশন।
দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত হওয়া ৪ ক্রিকেটার হলেন – অমিত সিনহা, ইশান আহমেদ, আমান ত্রিপাঠি এবং অভিষেক ঠাকুরি।
এক সংবাদ বিজ্ঞপপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৬ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে অংশ নেওয়া আসামের কিছু খেলোয়াড়কে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করার চেষ্টা চালায় এই ৪ ক্রিকেটার।
এ ঘটনায় গুয়াহাটির ক্রাইম ব্রাঞ্চে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত খেলোয়াড়রা এসিএ’র জেলা ইউনিট এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলোর আয়োজিত কোনো রাজ্য-স্তরের টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন না। তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল না আসা পর্যন্ত তাদের বরখাস্তের আদেশ কার্যকর থাকবে।
আইএন