বিশ্বকাপ টিকিটের আকাশচুম্বী দামের পরও আবেদন ৫০ লক্ষ

প্রকাশিত: ০৯:১৫ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সপ্তাখানেক আগে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফিফা বিশ্বকাপের ড্র। সেই আসরকে সামনে রেখে টিকিট সংগ্রহের আবেদন জমা পড়েছে ৫০ লক্ষ। দাম নিয়ে একের পর এক সমালোচনার পরও টিকিট বিক্রিতে যে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না এটিই তার প্রমাণ।

বিশ্বের দুইশোরও বেশি দেশ থেকে টিকিটের জন্য আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিফা। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা দেখা গেছে ২৭ জুন মিয়ামিতে হতে যাওয়া কলম্বিয়া ও পর্তুগালের ম্যাচটি নিয়ে।

তবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আগামী বছরের টুর্নামেন্টের টিকিট মূল্য কাঠামো তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। ফুটবল সাপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (এফএসএ) এটিকে ‘লজ্জাজনক’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোর টিকিটের নাম তিনগুণ বেশি ধরা হয়েছে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের। এনিয়ে সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে ক্ষোভ ও হতাশাও। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) জানিয়েছে, ফিফার কাছে সমর্থকদের উদ্বেগ তুলে ধরা হবে। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কাছে এ বিষয়ে লবিং করতে বলা হয়েছে।

ফিফা অবশ্য এখনও সমালোচনা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। ৪৮ দল নিয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন থেক। ফাইনাল ১৯ জুলাই।

