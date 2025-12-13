আলোচনার পর সালাহকে দলে ফেরালেন স্লট
লিভারপুলের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন নিয়ে বেশ কয়েকবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ। সবশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চেলসির বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হয়নি তাকে। এরপর আরও চাউর হয় কোচের সঙ্গে সালাহর দ্বন্দ্বের খবর।
তবে এবার স্কোয়াডে ফিরলেন তিনি। আজ শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটনের বিপক্ষে ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে তাকে। কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনার পরই ফেরার এই সিদ্ধান্ত।
এটি স্পষ্ট যে, বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় চোটে থাকার কারণে দলের স্বার্থ বিবেচনায় সালাহকে ফেরানো হয়েছে স্কোয়াডে। তবে এখনও কিছু বিষয় রয়ে গেছে অমিমাংসিত। সালাহ নেশন্স কাপে থাকাকালীন তার এজেন্ট রামি আব্বাস ও লিভারপুলের মধ্যে আলোচনা চলবে।
ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে তাকে স্কোয়াডে রাখা হয়নি। এর আগে অনেকেই দাবি করেন যে কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেঙে গেছে এবং সালাহকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে।
লিডসের বিপক্ষে ৩-৩ ড্র করার পর বিস্ফোরক মন্তব্য করেন করেন মোহাম্মদ সালাহ। টানা ৩ ম্যাচ বেঞ্চে থাকার পর ক্ষোভ থেকেই এমনটা করনে তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘শনিবারের ম্যাচটা অ্যানফিল্ডকে বিদায় জানানোর উপলক্ষ হতে পারে। মাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি সেই ম্যাচে।’
তবে গত শুক্রবার ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে স্লট জানান, ‘এমন কোনো কারণ নেই ক্লাবের সালাহকে না চাওয়ার।’ মিসরীয় তারকার ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি মোহাম্মদের (সালাহ) সঙ্গে আলাপ করবো। সেই আলাপের ফলের ওপরই বিষয়গুলো নির্ভর করবে।’
ব্রাইটনের বিপক্ষে স্কোয়াডে সালাহকে ফেরানোয় মনে হচ্ছে কোচ ও তার মধ্যে আলোচনা ফলপ্রসু হয়েছে। দুই পক্ষের সম্পর্কেরও কিছুটি উন্নতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রেডদের হয়ে ৪২০ ম্যাচ মাঠে নেমে করেছেন ২৫০ গোল। চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিলিয়ে ১৮ ম্যাচে সালাহ পাঁচটি গোল করেছেন।
আইএন