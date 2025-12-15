ডিবিসিকে হারিয়ে জাগো নিউজের শুভ সূচনা

ডিবিসিকে হারিয়ে জাগো নিউজের শুভ সূচনা
বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসজেএ) এর আয়োজনে আজ সোমবার শুরু হয়েছে রংপুর রাইডার্স-বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আসরের প্রথম দিনে ডিবিসি নিউজকে উড়িয়ে দিয়ে দারুণ সূচনা করেছে জাগোনিউজ২৪ ডট কম। সিক্স এ সাইড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন সাইদ শিপন।
মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রো টার্ফে সোমবার টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় জাগোনিউজ। শুরুতেই জোড়া উইকেট তুলে ডিবিসিকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেন জাগো নিউজের পেসার শিপন। এরপর আর ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ডিবিসি, অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৪০ রানে।
রান তাড়ায় প্রথম বলেই বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হন শিপন। আরেক ওপেনার অনিমেষ দত্ত টানা দুই ছক্কা মারলেও রান আউট হয়ে আগেভাগেই বিদায় নেন। তবে এরপর ইমাম হোসাইন সোহেল ও নাজমুল হোসাইন ২.১ ওভারেই জাগোকে জয় এনে দেন। ৬ বলে ১৪ রান করেন নাজমুল আর সোহেলের ব্যাট থেকে আসে ৮ রান।
জাগো নিউজ স্কোয়াড: সাইদ শিপন (অধিনায়ক), ইমাম হোসাইন সোহেল, নাজমুল হুসাইন, ইয়াসির আরাফাত রিপন, সৌরভ কুমার দাস, অনিমেষ দত্ত, শফিকুল ইসলাম তুষার ও জহির খান। এই দলের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বুলবুল আহমেদ।
