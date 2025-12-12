টি-টোয়েন্টিতে ডাবল সেঞ্চুরি, হাঁকালেন ২৩ ছক্কা!

টি-টোয়েন্টিতে ডাবল সেঞ্চুরি, হাঁকালেন ২৩ ছক্কা!
স্কট এডওয়ার্ডসের ওপর কি অশরীরী ভর করেছিল! অস্ট্রেলিয়ার এক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে একাই ২২৯ রানের অপরাজিত এক ইনিংস খেললেন, ৮১ বলে। যে ইনিংসে ১৪টি চারের সঙ্গে তিনি হাঁকান ২৩ ছক্কা। স্ট্রাইকরেট ২৮২.৭১!
অস্ট্রেলিয়ান টি-টোয়েন্টি ডিভিশন ওয়ান ক্লেঞ্জো গ্রুপ শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে ভিক্টোরিয়ার আলটোনা স্পোর্টস ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে এমন এক ইনিংস খেলেছেন নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের অধিনায়ক। ম্যাচে এডওয়ার্ডসের দলের প্রতিপক্ষ ছিল উইলিয়ামস ল্যান্ডিং এসসি।
ক্লেঞ্জো গ্রুপ শিল্ড অস্ট্রেলিয়ার ফার্স্ট গ্রেড ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সাব–আর্বস চার্চেস অ্যান্ড কমিউনিটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এটি আয়োজন করে। তবে এই টুর্নামেন্টের ম্যাচকে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি হিসেবে ধরা হয় না।
তাই ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও টি-টোয়েন্টির সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের রেকর্ড ভাঙা হয়নি এডওয়ার্ডসের। ২০১৩ সালে আইপিএলে ক্রিস গেইলের খেলা অপরাজিত ১৭৫ ইনিংসটিই এখন পর্যন্ত সবার ওপরে।
১৬ ওভারে এডওয়ার্ডসের দল আলটোনার রান ছিল ২ উইকেটে ২১২। ২০ ওভার শেষে সেটা দাঁড়ায় ২ উইকেটে ৩০৪। জবাবে উইলিয়ামস ল্যান্ডিং এসসি ১১৮ রান করতে পারে। হারে ১৮৬ রানের বিশাল ব্যবধানে।
