ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর শোয়েব আখতার ঢাকায়

ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর শোয়েব আখতার ঢাকায়
ঢাকায় পৌছেছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার। বিপিএলের দ্বাদশ আসরে ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন তিনি। গতকাল শনিবার মধ্যরাতে ঢাকায় পৌঁছান পাকিস্তানের কিংবদন্তি এই পেসার।
ঢাকা ক্যাপিটালস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল দল গড়ে তোলার লক্ষ্যে শোয়েবের অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মাঠের ভেতরে ও বাইরে দলের দিকনির্দেশনায় তার আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।’
তবে এই দফায় ঢাকায় মাত্র দুদিন থাকবেন শোয়েব।
পাকিস্তানের হয়ে ৪৬ টেস্ট, ১৬৩ ওয়ানডে ও ১৫টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন শোয়েব আখতার। ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুতগতির বল করার স্বীকৃতি পাওয়া এই পেসার গতির কারণেই আলাদা পরিচিতি পেয়েছেন। ২০১১ সালে অবসর নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ক্রিকেট বিশ্লেষক হিসেবে নিয়মিত কাজ করছেন শোয়েব।
