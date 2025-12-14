বিশ্বকাপ পোস্টারে নেই পাকিস্তান, পিসিবির তীব্র প্রতিক্রিয়া
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির প্রচারণামূলক পোস্টারে স্থান দেওয়া হয়নি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগাকে। এনিয়ে আইসিসির প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ ঙ্করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট (পিসিবি) বোর্ড।
টিকিট বিক্রির বিষয়ে ক্রিকেট ভক্তদের জানাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট শেয়ার করে আইসিসি। সেখানে পাঁচ দেশের অধিনায়কের ছবি ছিল।
সেই পাঁচ দেশের অধিনায়ক হলেন – ভারতের সূর্যকুমার যাদব, দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ, শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা এবং ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক। তবে সেখানে কেবল পাকিস্তান নয়। প্রতিফলিত হয়নি বাকি ১৪টি অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কের ছবিও।
ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে কথা বলে পিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়। কয়েক মাস আগে এশিয়া কাপের সময়ও আমাদের অধিনায়ককে ছাড়া প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছিল। তখন বিষয়টি পিসিবির পক্ষ থেকে এশিয়ান ক্রিকেট (এসিসি) কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগের পর সমাধান হয়।’
সূত্রটি আরও জানায়, ‘এবারও আমরা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। আইসিসির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তারা বিষয়টি সমাধান করবে।’
উল্লেখ্য, আইসিসির বর্তমান প্রধান জয় শাহ। যিনি কিনা আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব ছিলেন।
