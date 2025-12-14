বিব্রতকর হার নিয়ে রেসলিং ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন জন সিনা

বিব্রতকর হার নিয়ে রেসলিং ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন জন সিনা
ডব্লিউডব্লিউই রিংয়ে আর দেখা যাবে না জন সিনাকে। শনিবার রাতে শেষবারের মতো রিংয়ে নামেন তিনি। তবে বিদায় রজনী ভালো কাটেনি কিংবদন্তির। জীবনের শেষ প্রফেশনাল ম্যাচে হেরে যান। ম্যাচ শেষে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন আমেরিকান এই কুস্তিগীর। দর্শকদের স্যালুট জানান তিনি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাকে সমর্থনের জন্য।
জীবনের শেষ ম্যাচে গান্থারের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন সিনা। তবে ট্যাপ আউট করে তাকে রিং ছাড়তে হয়। ট্যাপ আউট তখনই হয়, যখন কোনও কুস্তিগীর বিপক্ষের আঘাতে বা অজ্ঞান হয়ে বা শ্বাসরোধের আশঙ্কায় আত্মসমর্পণ করেন। সম্ভবত গত ২০ বছরের মধ্যে সিনা এই প্রথম এমন পরাজয়ের মুখে পড়লেন।
ম্যাচ শেষে কিংবদন্তি কুস্তিগীররা জন সিনাকে তার দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের জন্য অভিনন্দন জানান। একটি আবেগঘন ভিডিও প্যাকেজ চালানো হয়। তারপর মাইক হাতে দর্শকদের ধন্যবাদ জানান সিনা। জানান, এত বছর ধরে দর্শকরা তাকে সম্মান ও ভালোবাসা দিয়েছেন। তা সম্মানের। তারপর মঞ্চ ছাড়েন।
সিনাকে সংবর্ধনা জানাতে কার্ট অ্যাঙ্গেল, মার্ক হেনরি, রব ভ্যান ড্যামের মতো কুস্তিগীররা রিংয়ে এসেছিলেন। দ্য রক এবং কেনের মতো কিংবদন্তিরাও সিনাকে তার ফাইনাল ম্যাচের আগে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। পুরো শো জুড়ে সিনার কেরিয়ার ও কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়।
ডব্লিউডব্লিউইতে ২০০২ সালে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন জন সিনা। এই চ্যাম্পিয়নশিপে সবথেকে বেশি জয়ের (১৭ বার) রেকর্ড তারই। তবে কুস্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। একাধিক হলিউড ছবিতেও কাজ করেছেন জন সিনা। বইও লিখেছেন।
এমএমআর