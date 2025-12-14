ভারতকে ২৪০ রানেই গুটিয়ে দিলো পাকিস্তান

ভারতকে ২৪০ রানেই গুটিয়ে দিলো পাকিস্তান
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে প্রায় সাড়ে চারশ রান করা ভারতকে ২৪০ রানেই গুটিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। অর্থাৎ জিততে হলে পাকিস্তান যুবদলকে করতে হবে ২৪১।
দুবাইয়ে টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় পাকিস্তান। আরব আমিরাতের বিপক্ষে ১৭১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলা সূর্যবংশী মাত্র ৫ রান করেই মোহাম্মদ সায়েমের বলে ফিরতি ক্যাচ দেন।
অধিনায়ক আয়ুশ মহাত্রে মারকুটে খেলছিলেন। ২৫ বলে ৩৮ রানের ক্যামিও উপহার দেওয়া এই ব্যাটারকেও ফেরান সায়েম। ভিহান মালহোত্রা (১২) আর ভেদান্ত ত্রিবেদি (৭) অল্প রানেই সাজঘরে ফেরেন।
তবে দারুণ খেলে সেঞ্চুরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন অ্যারন জর্জ। ৮৮ বলে ১২ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ৮৫ রান আসে তার ব্যাট থেকে। তারপরও ১৭৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত।
সেখান থেকে দলকে লড়াকু পুঁজি পর্যন্ত নিয়ে যান কানিশক চৌহান। বল সমান ৪৬ রান আসে তার ব্যাট থেকে। ৪৬.১ ওভারে ২৪০ রানে অলআউট হয় ভারত।
পাকিস্তানের মোহাম্মদ সায়েম আর আবদুস সোবহান ৩টি করে উইকেট শিকার করেন। ২টি উইকেট নেন নিকাব শফিক।
এমএমআর