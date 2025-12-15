  2. খেলাধুলা

আলোনসোর ওপর চাপ কমানো জয় রিয়ালের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
খেলোয়াড়দের চেয়েও বেশি চাপে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জাবি আলোনসো। সেল্টা ভিগোর কাছে হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যানচেস্টার সিটির কাছেও পরাজিত হয় রিয়াল। এরপর শঙ্কা জাগে আলোনসোর চাকরি নিয়ে।

অবশেষে লা লিগার ম্যাচে আলাভেসকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে স্বস্তি ফিরেছে রিয়াল শিবিরে। কিছুটা চাপমুক্ত হলেন আলোনসোও। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) আলাভেসের মাঠে লা লিগার ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও রদ্রিগোর গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

অক্টোবরের শেষ দিকে এল ক্লাসিকোতে বার্সাকে হারানোর সময় রিয়াল লিগের শীর্ষে ছিল এবং এগিয়ে ছিল পাঁচ পয়েন্ট। কিন্তু এরপর এলচে ও রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ড্রসহ একাধিক হতাশাজনক ফলের কারণে হান্সি ফ্লিকের দল বার্সেলোনা শীর্ষস্থান দখল করে নেয়।

তবে কঠিন সময়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে আলাভেসের বিপক্ষে জয়ে তারা লিগের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান কমিয়ে চারে নামিয়ে এনেছে।

জুড বেলিংহামের দারুণ পাস থেকে জালে বল জড়ান কিলিয়ান এমবাপে ম্যাচে ২৪ মিনিটে। এটি চলমান মৌসুমে তার ১৭তম গোল। আর রিয়ালের হয়ে ৭০তম গোল।

দ্বিতীয়ার্ধের আলাভেসের হয়ে বদলি নামার এক মিনিটের মধ্যেই দলকে সমতায় ফেরান কার্লোস ভিসেন্তে ৬৮ মিনিটে। আন্তেনিও বাঙ্কারের পাস থেকে এই গোল করেন তিনি।

৭৬ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র পাস দেন স্বদেশী রদ্রিগোকে। সেই পাস পেয়ে বক্সে ঢুকে কাছ থেকে গোল করেন তিনি। এই গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

এই জয়ে চাপের মুখে থাকা কোচ জাবি আলোনসো কিছুটা স্বস্তি পেলেন।

