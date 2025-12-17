  2. খেলাধুলা

বিপিএলে সর্বোচ্চ উইকেট নিতে চাই: মুগ্ধ

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ

জাতীয় ক্রিকেট লিগের সদ্য শেষ হওয়া ২৭তম আসরে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। চোট কাটিয়ে ৪ ম্যাচ খেলে ২৯ উইকেট নিয়েছেন রংপুর বিভাগের হয়ে খেলা এই পেসার। আসন্ন বিপিএলে চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলবেন তিনি। এবারের আসরে সর্বোচ্চ উইকেট নিতে চান তিনি।

বিজয় দিবসে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাবেক ক্রিকেটাররা প্রীতি ম্যাচ খেলেন। ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিপিএলের প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলেন মুগ্ধ। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিগত লক্ষ্য ঠিক করে মাঠে নামছেন না। ম্যাচ বাই ম্যাচ উন্নতিই তার মূল লক্ষ্য।

তিনি বলেন, তেমন কোনো প্ল্যান নাই। ডে বাই ডে উন্নতি করতে চাই। সুযোগ পেলে ইনশাল্লাহ হাইয়েস্ট উইকেট টেকার হওয়ার চেষ্টা করবো। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বাই ম্যাচ টিমের জন্য কিছু করা।

জাতীয় ক্রিকেট লিগের পারফরম্যান্স নিয়ে মুগ্ধ বলেন, ইনজুরির কারণে টি-টোয়েন্টি মিস করার পর খুব খারাপ লাগছিল। এত সুন্দর একটা প্রিপারেশন নিয়েছিলাম। তারপরও খেলা দেখেছি, রিহ্যাব করেছি। প্রায় ৩৫-৩৬ দিন পর ম্যাচে ফিরেছি। চার ম্যাচে ২৯ উইকেট- আলহামদুলিল্লাহ খারাপ না।

বাকি ম্যাচগুলো খেলতে না পারার আক্ষেপ নেই জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকেই সাত ম্যাচ খেলেও আমার নিচে আছে। আল্লাহ যেটা দিয়েছেন সেটাই ভালো।

চার দিনের ক্রিকেটের সাফল্য নিয়ে ভাবছেন না মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। বিপিএলের আগে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন এই পেসার। তিনি বলেন, এনসিএল ফোর ডে ফরম্যাট, টি-টোয়েন্টি সম্পূর্ণ আলাদা খেলা। এনসিএল যেটা গেছে গেছে। এখন টি-টোয়েন্টির জন্য আলাদা প্রিপারেশন নিচ্ছি।

