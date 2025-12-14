ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিসিবির আচরণের প্রতিবাদ জানালেন তামিম
নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান কমিটির অধীনে সব ধরনের লিগ বয়কট করছে ঢাকার শীর্ষ ক্লাবগুলো। রোববার শুরু হওয়া প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে ২০টির মধ্যে ৮টি ক্লাব অংশ নেয়নি। এমনকি ৪ ম্যাচের মধ্যে মাঠে গড়িয়েছে কেবল ১টি ম্যাচ।
শনিবার বিসিবিতে ট্রফি উন্মোচন করা হয় প্রথম বিভাগ লিগের। একই দিনে সব দলকে নিয়ে লিগ আয়োজনের দাবিতে বিসিবিতে স্মারকলিপি দেয় ও মানববন্ধন করেন ক্রিকেটাররা।
আন্দোলনকারী ক্রিকেটারদের অবশ্য বিসিবিতে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। শুধু কয়েকজনকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলেও অন্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।
ক্রিকেটারদের মানববন্ধন এবং তাদের সঙ্গে বাজে আচরণ নিয়ে আজ (রোববার) ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন তামিম ইকবাল। সেখানে তিনি লিখেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার ক্রিকেটাররা। অথচ গতকাল (শনিবার) অনেক ক্রিকেটারকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ডিভিশনের অনেক ক্রিকেটার বিসিবিতে তাদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন, যেটি তাদের অধিকার এবং যার যৌক্তিক কারণও আছে।’
তামিম আরও লেখেন, ‘অথচ সেই ক্রিকেটারদের গেটের বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে যদিও একটি প্রতিনিধি দলকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে; কিন্তু আরও অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা দুঃখজনক। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।’
