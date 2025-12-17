মোস্তাফিজ কী পারবেন এবার পুরো আইপিএল খেলতে?
নিলাম থেকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে বাংলাদেশের বাঁ-হাতি কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানকে কিনে নিয়েছে এবার শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। রেকর্ড দামে (বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে) কেকেআরে খেলার সুযোগ পাওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছে, মোস্তাফিজ কী পারবেন এবারের আইপিএলের পুরো আসর নির্বিঘ্নে খেলতে? নাকি কোনো না কোনো আন্তর্জাতিক সিরিজের কারণে আংশিখ খেলার সুযোগ পাবেন?
এসব প্রশ্ন ওঠার পর তার জবাবও পাওয়া গেছে। এরইমধ্যে মোস্তাফিজকে আইপিএলে খেলার জন্য অনাপত্তি পত্র (এনওসি) দেওয়া হয়েছে বিসিবির পক্ষ থেকে। সেই অনাপত্তি পত্রে সর্বোচ্চ সময় ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আইপিএলের ১৯তম আসর শুরু হবে ১৫ মার্চ থেকে। শেষ হবে ৩১ মে। লম্বা এই সময়ের প্রায় পুরোটাই কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে থাকতে পারবেন কাটার মাস্টার। তবে, মাঝে একটু ছন্দপতন ঘটবেই। মোস্তাফিজকে দেওয়া অনাপত্তিপত্রেই উল্লেখ করা আছে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলার জন্য ঢাকায় আসবেন দ্য ফিজ।
আইপিএল চলাকালেই এপ্রিল এবং মে’মাসে বাংলাদেশ সফরে আসবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। এই সফরে রয়েছে তিনটি ওয়ানডে। বিসিবির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জাগোনিউজকে জানিয়েছে, ৩টি ওয়ানডে খেলতে ৮দিনের জন্য বাংলাদেশে আসবেন মোস্তাফিজ। অর্থ্যাৎ, ওই আটদিন আইপিএলে খেলতে পারবেন না বাংলাদেশের কাটার মাস্টার। যদিও এখনও বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের সূচি নির্ধারণ হয়নি।
আইপিএলে এটি হবে মোস্তাফিজের নবম মৌসুম। তবে বলিউড মহাতারকা শাহরুখ খানের দল ও তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতায় তিনি খেলবেন প্রথমবার। আগের আট আসরে পাঁচটি ভিন্ন দলের হয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৬০টি ম্যাচ খেলেছেন। ৩০ বছর বয়সী তারকা ওভারপ্রতি ৮.১৩ রান দিয়ে উইকেট নিয়েছেন ৬৫টি।
আইএইচএস/