বন্ডির সহিংসতায় যৌথ বিবৃতিতে শোক অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড বোর্ডের

বন্ডির সহিংসতায় যৌথ বিবৃতিতে শোক অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড বোর্ডের
সন্ত্রাসীদের গুলিতে অস্ট্রেলিয়ার বন্ডি বিচের ভুক্তভোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সবাইকে রক্তদানে অনুরোধ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।
রোববার সন্ধ্যায় হানুকা উৎসবের প্রথম রাতে সমবেত মানুষদের ওপর বন্দুকধারীর হামলায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের সকল সদস্য বন্ডি বিচে গতকাল সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার কারণে শোকাহত। আমাদের সমস্ত সহানুভূতি হামলায় নিহতদের পরিবার, বন্ধু, ইহুদি সম্প্রদায় এবং অস্ট্রেলিয়ার মানুষের সঙ্গে আছে। ভুক্তভোগী সকলের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।’
ইনস্টাগ্রামে এই পোস্টে প্যাট কামিন্স লিখেছেন, ‘গতরাতে বন্ডিতে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর ঘটনায় আমি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। আমার হৃদয় মৃতদের, তাদের পরিবারের, বন্ডির মানুষ এবং আমাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি। যদি সম্ভব হয়, অনুগ্রহ করে রক্তদান করুন।’
তৃতীয় টেস্টের জন্য অ্যাডিলেড ওভালে প্রস্তুত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। সেখানে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।
