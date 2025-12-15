  2. খেলাধুলা

নেপালের বিপক্ষে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশের যুবারা

প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া আফগানিস্তানকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ। এবার প্রতিপক্ষে নেপাল। তাদের বিপক্ষে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

শিরোপা হ্যাটট্রিকের মিশনে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ উইকেটের জয়ে আসরের শুরুটা ভালো হয়েছে বাংলাদেশের। সবশেষ দুই আসরের চ্যাম্পিয়নদের শুরুটা ঠিক এমনই হওয়ার ছিল।

নেপালের বিপক্ষে লক্ষ্যটাও দাপুটে জয় পাওয়া। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৮২ রানে অলআউট হয়েছিল নেপাল। সেই ম্যাচ লঙ্কান যুবারা জিতে নেয় ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ একাদশ

জাওয়াদ আবরার, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আহমেদ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), কালাম সিদ্দিকি, রিজন হোসেন, শাহরিয়া আল-আমিন, মোহাম্মদ সবুজ, শেখ পারভেজ জিবন, সাদ ইসলাম রাজিন।

নেপাল অনূর্ধ্ব-১৯ একাদশ

সাহিল পাটেল, নিরাজ কুমার যাদব, বংশ ছেত্রিন, সিব্রিন শ্রেষ্ঠ, অশোক ধামি (অধিনায়ক), আশীষ লুহার, নিশ্চল ক্ষেত্রি, অভিষেক তিওয়ারি, যুবরাজ খাত্রি, বিপিন শর্মা, দয়ানন্দ মণ্ডল।

