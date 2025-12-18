অতিরিক্ত কুয়াশায় পরিত্যক্ত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ

অতিরিক্ত কুয়াশায় পরিত্যক্ত ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ
বৃষ্টি কিংবা মাঠ ভেজা থাকার কারণে প্রায়ই খেলা বন্ধ থাকার ঘটনা ঘটে। ক্ষেত্রবিশেষে বাতিলও হয়ে যায় ম্যাচ। আর এবার কুয়াশার কারণে মাঠেই গড়াতে পারেনি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টি-টোয়েন্টি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) লখনৌতে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে সঠিক সময়ে উপস্থিত হয় দুই দলই। কিন্তু অতিরিক্ত কুয়াশায় দৃশ্যমানতার ঘাটতিতে ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে আছে ভারত। আগামীকাল (১৯ ডিসেম্বর) সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদে।
লখনৌয়ের বাতাসের মান ৪০০ – এর কাছাকাছি ছিল। যা কিনা খুবই বিপদজনক। কুয়াশার কারণে ঠিকঠাক দেখতে না পাওয়ায় আম্পায়ারদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিদর্শনের সময় স্কয়ার বাউন্ডারিতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা চালান আম্পায়ার।
সেখানে দাঁড়িয়ে পিচের ওপর রাখা সাদা বলটি তিনি দেখতে পারেন কিনা। ছয়বার পরীক্ষা চালানো হলেও তিনি দেখতে না পাওয়ায় ৯টা ২৬ মিনিটে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় খেলাটি।
উত্তর ভারতে শীতকালে ক্রিকেট আয়োজন করা বরাবরই বিতর্কের জন্ম দিয়ে আসছে। শুধুমাত্র দৃশ্যমানতার সমস্যাই নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি টেস্ট দিল্লিতে ভেন্যু ঠিক করা হয়েছিল। পরে সেটিকে দিপাবলির আগে নিয়ে আসা হয়। কেননা, সেই সময়টায় ওই অঞ্চলে বাতাসের মান খুবই খারাপ থাকে এবং সেটি বিপদজনক হয়ে ওঠে।
আগামীকাল শুক্রবার আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার সফর শেষ হবে। টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতলেও ওয়ানডেতে হেরেছে ২-১ ব্যবধানে। সিরিজের শেষ ম্যাচে আহমেদাবাদে জিততে পারলে প্রোটিয়ারা সুযোগ পাচ্ছে সিরিজটি ড্র করার। সেক্ষেত্রে সফরটি সফলই বলা যাবে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য।
আইএন