খেলা বন্ধের সংস্কৃতি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বিপজ্জনক: ফারুক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ও ঢাকার শীর্ষ ক্লাবগুলোর দ্বন্দ্বে প্রায় অচলাবস্থা ঘরোয়া ক্রিকেটের। নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে বিসিবির বর্তমান কমিটির অধীনে সব ধরনের লিগ বর্জন করেছে ঢাকার শীর্ষ ক্লাবগুলো। প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে ২০ দলের মধ্যে ৮ দল অংশ নেয়নি।
মঙ্গলবার মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বিজয় দিবস প্রীতি ম্যাচ শেষে বিসিবির সহ সভাপতি ফারুক আহমেদ রীতিমতো বয়কটকারী ক্লাবগুলোর প্রতি ক্ষোভ ঝাড়েন।
ফারুক আহমেদ বলেন, ‘খেলা বন্ধ করলে লাভ কার হয় আমি জানি না। কিন্তু ক্ষতি হয় ক্রিকেটারদের, ক্ষতি হয় বাংলাদেশের ক্রিকেটের। মাঠে খেলা না হলে কারোরই কোনো লাভ নেই।’
বিসিবি ও ক্লাবে দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে ক্রিকেটারদের ক্ষতি হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এখানে দুই পক্ষ নয়, এক পক্ষই রয়েছে ক্লাব যদি খেলতেই না চায়, তাহলে বোর্ড কী করবে? ক্রিকেট বোর্ড সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে ক্লাবগুলোকে খেলায় ফেরাতে। নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য খেলোয়াড়দের সামনে রেখে খেলা বন্ধ করা খুবই দুঃখজনক।’
যে কোনো ইস্যুতে খেলা বন্ধ করে আন্দোলনের সংস্কৃতি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বিপজ্জনক বলেও মন্তব্য করেছেন ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, ‘এই ধারাটা যদি চালু হয়ে যায়, যে কোনো সময় যে কোনো বিষয়ে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য ভালো না। এটা অশনির সংকেত।’
প্রথম বিভাগের জায়গায় তৃতীয় বিভাগ লিগ দিয়ে মৌসুম শুরু করলে ভালো হতো বলে অনেক ক্লাব সংগঠক দাবি করছেন। এ প্রসঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডকে গভর্নিং বডি হিসেবে উল্লেখ করে ফারুক আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট কীভাবে চলবে, সেটা ক্লাব ঠিক করবে না। ক্রিকেট বোর্ডই সিদ্ধান্ত নেবে কোনটা সবার জন্য ভালো।’
