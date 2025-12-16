ঢাকা প্রথম বিভাগ লিগে বড় রদবদল, থাকছে না কোনো অবনমন

ঢাকা প্রথম বিভাগ লিগে বড় রদবদল, থাকছে না কোনো অবনমন
একাধিক ক্লাবের ওয়াকওভারের কারণে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ ২০২৫–২৬ মৌসুমে বড় পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নির্ধারিত ম্যাচে অংশ না নেওয়ায় আটটি ক্লাবকে অবনমিত ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে চলতি মৌসুমে আর অবনমন থাকছে না। আজ (মঙ্গলবার) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটা জানিয়েছে বিসিবি।
ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস (সিসিডিএম)-এর অধীনে গত ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয় ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ ২০২৫–২৬। শুরুতে ২০টি দল নিয়ে দুই রাউন্ডের সূচি প্রকাশ করা হলেও পরবর্তীতে আটটি ক্লাব ম্যাচে অংশ না নেওয়ায় সংশ্লিষ্ট ম্যাচগুলোতে ওয়াকওভার হয়।
গ্রুপ ‘এ’থেকে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী টায়ার্স ক্রিকেট একাডেমি, অ্যাম্বার স্পোর্টিং ক্লাব ও কলাবাগান ক্রীড়া চক্র এবং গ্রুপ ‘বি’ থেকে খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি, সূর্যতরুণ ক্লাব, কাকরাইল বয়েজ ক্লাব ও ওরিয়েন্ট স্পোর্টিং ক্লাব নির্ধারিত ম্যাচে উপস্থিত না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের নিয়ম ও ম্যাচ প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, কোনো দল নির্ধারিত ম্যাচে অংশ না নিয়ে ওয়াকওভার দিলে তাদের অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পরবর্তী মৌসুম থেকে সেই দলকে ঢাকা দ্বিতীয় বিভাগে অবনমিত করা হয়। সে অনুযায়ী আটটি ক্লাবকেই অবনমিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
এমতাবস্থায় আগামী ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী রাউন্ডের ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে ডিএফডিসিএল টেকনিক্যাল কমিটি। পাশাপাশি অবশিষ্ট ১২টি ক্লাবকে নিয়ে সিসিডিএম একটি বৈঠকে বসবে। এরপর টুর্নামেন্টের বাইলজ অনুযায়ী ১২টি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করে (প্রতিটি গ্রুপে ছয়টি দল) একটি সংশোধিত ফিকশ্চার প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
