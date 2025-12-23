  2. খেলাধুলা

দীপনের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন বুলবুল

প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) দুর্নীতি নিয়ে সম্প্রতি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন পরিচালক আদনান রহমান দীপন। মঙ্গলবার তার এই মন্তব্যকে ব্যক্তিগত বলে অভিহিত করেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

সম্প্রতি বেসরকারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে আলাপকালে বিসিবির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন দীপন। তিনি দাবি করেন, ১৫ বছরে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়নি, গত ৬ মাসেই এর চেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে বিসিবিতে।

গত বছরের ৫ই আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বোর্ডের দায়িত্বে আসেন ফারুক আহমেদ। তবে নানা সমালোচনার পর ৯ মাসেই তাকে বিসিবি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এরপর বিসিবির সভাপতির দায়িত্ব নেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এরপর গত অক্টোবরে নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।

বুলবুলের নেতৃত্বে থাকা পরিষদের পরিচালক হয়েও তার দিকেই আঙুল তুলে দীপন বলেন, ‘একজন বোর্ড পরিচালক হিসেবে শতভাগ নিশ্চিত করে বলছি, পাপনের ১৫ বছরের সমান দুর্নীতি হয়েছে সর্বশেষ ছয় মাসে। অনেকের ধারণার বাইরে ছিলো। বোর্ডে না ঢুকলে বিশ্বাস হতো না এরা এত দুর্নীতি করে।’

মঙ্গলবার দীপনের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন বিসিবির সভাপতি বুলবুল। মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিবি-বিএসপিএ আয়োজিত সাংবাদিকদের মিডিয়া ওয়ার্কশপ শেষে এ নিয়ে কথা বলেন বুলবুল। তিনি বলেন, ‘এটা তো তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মত। আমি এটাকে ডিফেন্ড করছি যে এটা তার ব্যক্তিগত মতামত এবং এই ধরনের কোনো অডিট বা এই ধরনের কোনো কাজ আমরা করছি না।’

বুলবুল আরও বলে, ‘একটা সিস্টেমে চলছিল গত ১৫ বছর। যেখানে এক ওভারে ৯০ রানও দেয়া হয়েছিল। এখানে বেশ কিছু পিচের মাটি কেনার পরও মাটির কোনো হদিস নেই। তো সব অডিট এখন চলছে। বাট ওই যে কথাটা (অভিযোগ) ওটা আমি মেনে নিচ্ছি না এবং তার এটা ব্যক্তিগত মত।’

