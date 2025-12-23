  2. খেলাধুলা

খেলার মাঠে হাঁটু ভেঙে হাসপাতালে তরুণ ফুটবলারের কান্না

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১০ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
তারুণ্যের উৎসবের অংশ হিসেবে বাফুফে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় গুরতর আহত হয়েছেন ঝিনাইদহের আবু হোসেন। সোমবার নোয়াখালীর শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে রাজবাড়ীর বিপক্ষে ম্যাচে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙ্গে গেছে আবু হোসেনের।

তার অবস্থা গুরতর। চিকিৎসা চলছে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এ। দ্রুতই তার পায়ের অপারেশন প্রয়োজন বলে বাফুফে সূত্রে জানা গেছে। বাফুফে এরই মধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আবু হোসেনের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।

৬৪ জেলা ও বিকেএসপির অংশগ্রহণে হয়েছিল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব। ২০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে চূড়ান্ত পর্ব।

আরআই/আইএইচএস

