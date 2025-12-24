  2. খেলাধুলা

বিপিএলের ৪৮ ঘণ্টা আগে বিসিবির বোর্ড সভা, কিন্তু কেন?

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিপিএলের ৪৮ ঘণ্টা আগে বিসিবির বোর্ড সভা, কিন্তু কেন?

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসর শুরু হতে বাকি মাত্র ৪৮ ঘণ্টা। ইতোমধ্যেই দলগুলো পোঁছে গেছে সিলেটে। এবার সিলেট-চট্টগ্রাম ঘুরে এরপর বিপিএল গড়াবে ঢাকায়।

কিন্তু বিপিএল মাঠে গড়ানোর দুই দিন আগে আকস্মিক বোর্ডসভার ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট (বিসিবি) বোর্ড। আজ বুধবার সকাল ১১টায় মিরপুর শেরেবাংলায় এই বোর্ড সভা। বিপিএলের আগমুহূর্তে হঠাৎ এই সভা নিয়ে আছে খানিক গুঞ্জনও।

অনেকেই মনে করছেন, বিপিএল মাঠে গড়ানোর আগেই সার্বিক দিক নিয়ে পর্যালোচনা করতেই এই সভা। বিশেষ করে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো পারিশ্রমিক পরিশোধ, আনুসাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ও দলগুলোর সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক।

এর বাইরে রয়েছে আরও একটি গুঞ্জন। বিসিবির অভ্যন্তরে চলছে অস্বস্তি। ইতোমধ্যেই এক পরিচালক মন্তব্য করেছেন, গত ১৫ বছর বিসিবিতে যত দুর্নীতি হয়নি, গত ৬ মাসে হয়েছে এরচেয়ে বেশি। গেল ৬ মাসে ফারুক আহমেদ ও আমিনুল ইসলাম বুলবুল ছিলেন বিসিবি সভাপতি। ফলে দায়টা বর্তায় তাদেরই ওপর। দুজনই বর্তমানে রয়েছেন বোর্ডের দায়িত্বে। বুলবুল সভাপতি ও ফারুক সিনিয়র সহ-সভাপতি।

পরিচালক আদনান রহমান দিপনের এমন মন্তব্য করেছিলেন। এরপর অবশ্য আমিনুল ইসলাম বুলবুল এটি সেই পরিচালকের একান্ত ব্যক্তিগত বক্তব্য বলে মন্তব্য করেছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে এ নিয়েও আলোচনা হবে আজকের বোর্ডসভায়।

গুঞ্জন রয়েছে, চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিকপক্ষ পারিশ্রমিক পরিশোধ নিয়ে গড়িমসি করছে। সেটি নিয়েও বোর্ডসভায় আলোচনা হতে পারে। শোনা যাচ্ছে, এই কারণে দলটির একাধিক বিদেশি ক্রিকেটার নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

ইতোমধ্যেই ৯ জন ক্রিকেটারকে বিসিবি দূরে রেখেছে বিপিএল থেকে। তাদের ওপর রয়েছে বিপিএলের সবশেষ আসরে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ। তাই শেষ মুহূর্তে হয়তো সব সুন্দরভাবে আয়োজনের লক্ষ্যেই এই বৈঠক বিসিবির।

বিপিএল ছাড়াও রয়েছে সিসিডিএম ও মিডিয়া বিভাগের প্রধানের পরিবর্তনের গুঞ্জনও। তবে কোনটি গুঞ্জন আর কোনটি সত্য, এর সবকিছু নিশ্চিত হওয়া যাবে বিসিবির বোর্ড সভা শেষ হওয়ার পর।

এআরবি/আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।