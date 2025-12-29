  2. খেলাধুলা

রংপুর শিবিরে যোগ দিলেন মালান

প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
চলতি বিপিএলের জন্য রংপুর রাইডার্স শিবিরে যোগ দিয়েছেন ডেভিড মালান। রোববার রাতে সিলেটে এসে পৌঁছান ইংল্যান্ডের এই বাঁ-হাতি ব্যাটার।

রাতে এসে আজই রংপুরের জার্সিতে মাঠে নেমেছেন মালান। আসরের প্রথম ম্যাচে আজ সোমবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি হয়েছে রংপুর।

বিপিএলে খেলার লম্বা অভিজ্ঞতা আছে মালানের। গত আসরে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। তবে খুব বেশি ম্যাচে পারফর্ম করতে পারেননি। মূলত বিপিএলে খেলার অভিজ্ঞতার কারণেই তাকে দলে ভিড়িয়েছে রংপুর।

বিপিএলে ৬ দলের হয়ে ৩৮ ম্যাচ খেলেছেন মালান৷ যেখানে তার ব্যাট থেকে এসেছে ৮ ফিফটি ও ১ সেঞ্চুরিতে ১১৮৫ রান।

এর আগে, রংপুর দলে যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের হার্ডহিটার ইফতিখার আহমেদ এবং ফাহিম আশরাফসহ বেশ কিছু তারকা ক্রিকেটার। মালানের অন্তর্ভুক্তি দিয়ে দলটির ব্যাটিং ও অলরাউন্ডার বিভাগে ভারসাম্য আরো জোরদার হয়েছে, যা শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।

