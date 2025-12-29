তাসকিনের রেকর্ডে ভাগ বসালেন ফাহিম
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি আসরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে দুর্দান্ত শুরু পেয়েছে রংপুর রাইডার্স। ফাহিম আশরাফের বোলিং তোপে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে মাত্র ১০২ রানে গুটিয়ে দেয় দলটি। পাঁচ উইকেট নিয়ে দারুণ এক রেকর্ডে তাসকিন আহমেদের পাশে বসেছেন পাকিস্তানের এই পেসার।
চট্টগ্রামের বিপক্ষে ফাইফার তুলে নেওয়ার মাধ্যমে বিপিএলে মোট দুইবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন ফাহিম আশরাফ। এর আগে দুইবার করে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন কেবল দুইজন বোলার। একজন বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদ, অন্যজন লঙ্কান পেস বোলিং অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরা।
বিপিএলে সবার আগে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন পাকিস্তানি পেসার মোহাম্মদ সামি। ২০১২ সালে প্রথম আসরে দুরন্ত রাজশাহীর বিপক্ষে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন পাকিস্তানের এই পেসার। আর প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন আল আমিন হোসেন।
এসকেডি/এমএমআর