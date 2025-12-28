নৌ-দুর্ঘটনায় তিন সন্তানসহ নিহত স্প্যানিশ কোচ

নৌ-দুর্ঘটনায় তিন সন্তানসহ নিহত স্প্যানিশ কোচ
স্পেনে ফুটবল অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটে গেছে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। ইন্দোনেশিয়ায় অবকাশযাপনে গিয়ে নৌ-দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ফুটবল কোচ ফার্নান্দো মার্তিন ও তার তিন সন্তান।
ভ্যালেন্সিয়া সিএফ ফেমেনিনো বি দলের কোচ ছিলেন ফার্নান্দো মার্তিন। দুর্ঘটনার শিকার হন ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন স্পট লাবুয়ান বাজো দ্বীপের কাছে।
এক বিবৃতিতে কোচ ও তার ৩ সন্তানের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে ভ্যালেন্সিয়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিবৃতিতে ক্লাবটি জানায়, ‘ইন্দোনেশিয়ায় মর্মান্তিক নৌ-দুর্ঘটনায় ভ্যালেন্সিয়া সিএফ ফেমেনিনো বি দলের কোচ ফার্নান্দো মার্তিন ও তার তিন সন্তানের মৃত্যুতে আমরা খুবই মর্মাহত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই খবর নিশ্চিত করেছে।’
ইন্দোনেশিয়া ও স্পেনের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দ্বীপসংলগ্ন পাদার আইসল্যান্ড প্রণালীতে ১১ আরোহী নিয়ে একটি নৌকা ডুবে যায়। শনিবার এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। দুর্ঘটনার পর বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও মার্তিন ও তার তিন সন্তান এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
চলতি বছর ভ্যালেন্সিয়ার নারী দলের বি স্কোয়াডের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া মার্তিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবলে খেলা এই সাবেক ফুটবলারের স্ত্রী ও তাদের এক কন্যাকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আরও চারজন ক্রু সদস্য এবং একজন ট্যুর গাইড প্রাণে বেঁচে গেছেন।
