অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে ধাক্কা

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে ধাক্কা
চোটের কারণে অ্যাশেজে মাত্র একটি টেস্ট খেলেছেন প্যাট কামিন্স। একই কারণে অ্যাশেজে এক ম্যাচেও খেলা হয়নি জশ হ্যাজেলউডের। তবে দুজনকেই রাখা হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে।
কিন্তু বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে প্যাট কামিন্সকে আপাতত বাদ দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি থেকে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি।
চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় নির্বাচকরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিস্বকাপের আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন টী-টোয়েন্টি সিরিজে খেলা হবে না।
সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জর্জ বেইলি বলেন, ‘বিশ্বকাপে কামিন্সের খেলা নিয়ে এখনো কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। আমি মনে করি না তারা (কামিন্স ও হ্যাজেলউড) পাকিস্তান সিরিজের জন্যও প্রস্তুত থাকবে। তবে বিশ্বকাপের সময় দুজনই দলে যোগ দিতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।’
হ্যাজেলউড শুরু থেকেও থাকবেন বলে আশাবাদী বেইলি। তবে কামিন্সের ক্ষেত্রে ফিরতে কিছুটা দেরির ইঙ্গিত দেন প্রধান নির্বাচক। বেইলি বলেন, ‘প্যাট কামিন্স হয়তো কিছুটা পরে ফিরবে। এটি ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে ট্রাভিস হেডের পরিস্থিতির মতো হতে পারে, যেখানে নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকে। আমরা সেই সময় পর্যন্ত তাকে স্কোয়াডে রেখে ম্যানেজ করার চেষ্টা করব।’
কামিন্সের ব্যাপারে এখনও অনিশ্চয়তা থাকলেও হ্যাজেলউডকে বিশ্বকাপে প্রথম থেকেই পাওয়ার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক। বেইলি বলেন, ‘হ্যাজেলউড শুরু থেকেই খেলার জন্য প্রস্তুত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। তবে প্রয়োজনে স্কোয়াডে সামান্য পরিবর্তন আনতে হতে পারে।’
আইএন