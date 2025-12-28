  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

বিগ ব্যাশ লিগ

স্টারস-থান্ডার
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি

ডারবান-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

জায়ান্টস-নাইট রাইডার্স
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সিরি আ

আতালান্তা-ইন্টার মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।