টিভিতে আজকের খেলা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
বিগ ব্যাশ লিগ
স্টারস-থান্ডার
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-কেপটাউন
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ২
আইএল টি-টোয়েন্টি
জায়ান্টস-নাইট রাইডার্স
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি আ
আতালান্তা-ইন্টার মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
আইএন