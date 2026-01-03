  2. খেলাধুলা

ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আইসিসির সঙ্গে বসবে বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদক, সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
আইপিএলের নিলামের পর থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে সংবাদ আসছিল। বাংলাদেশি ক্রিকেটার মোস্তাফিজকে দলে নেওয়ায় কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হুমকিও দিচ্ছিল ভারতের উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠনগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শনিবার নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের নির্দেশে ফিজকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেয় কলকাতা। ফলে আগামী মাসে ভারতে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি খেলবে না, এ নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা। এ বিষয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির সঙ্গে বসবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

শনিবার সিলেটে বিসিবির আঞ্চলিক ক্রিকেট অফিসের উদ্বোধন করা হয়। তবে প্রশ্নোত্তর পর্বে মোস্তাফিজকে নিয়েই প্রশ্নের সংখ্যা ছিল বেশি। ভারত আইপিএলে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটারের নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বিশ্বকাপে ১৫ জনের নিরাপত্তা দেবে কীভাবে? এমন প্রশ্নও উঠে আসে।

তবে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানান, তারা এখনো অফিসিয়ালি কোনো মেইল পাননি। তিনি বলেন, ‘মোস্তাফিজুর রহমান ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার কথা ছিল। এটুকু ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে। এরপর কোনো অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট বা ইনফরমেশন আমরা পাইনি। পাওয়ার পরে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলব।’

বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন জানান, এ বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা করবে বিসিবি। তিনি বলেন, ‘এটা তো আমরা আজই জানতে পেরেছি। এটা আজই হয়েছে। আমাদের প্লেয়ারদের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা বিবেচনা করেই আমরা আইসিসির সাথে আলোচনা করব।’

এবারের বিশ্বকাপ ভারত আর শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে আয়োজন করবে। নিরাপত্তা ইস্যুতে পাকিস্তান তাদের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় খেলবে। বাংলাদেশও এমন কিছু করবে কি না? প্রশ্নে আমজাদ বলেন, ‘আপনারা জানেন ২০২১ সালে আইসিসি সেফটি সিকিউরিটি গাইডলাইন সংশোধন করেছে কিছু। ওইখানে রয়েছে ৪-এস সেফটি, সিকিউরিটি, সেফগার্ড অ্যান্ড স্পেকট্যাকুলার। এগুলো হচ্ছে আপনার যে কোনো আইসিসি ইভেন্টে বাধ্যতামূলক। এগুলো নিশ্চিত করতে হয়। তাই আইসিসি ঠিক করবে যে, কোনটা সঠিক ভেন্যু হবে।’

