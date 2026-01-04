সিলেটকে উড়িয়ে টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম

সিলেটকে উড়িয়ে টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম
লক্ষ্য মাত্র ১২৭ রানের। এত ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতেই উঠে যায় ১১৫ রান, তখন প্রতিপক্ষের কিছুই করার থাকে না। সিলেট টাইটান্সের ক্ষেত্রে হলো তাই।
মোহাম্মদ নাঈম এবং অ্যাডাম রজিংটনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ভর করে স্বাগতিক সিলেট টাইটান্সকে মাত্র ১৬ ওভারে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। মোহাম্মদ নাঈম ৫২ রান করে আউট হলেও ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন রজিংটন।
১২৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৩.৪ ওভারে ১১৫ রানের জুটি গড়েন মোহাম্মদ নাঈম ও অ্যাডাম রজিংটন। ৩৭ বলে ৫২ রান করে আউট হন নাঈম। ৪টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৩টি ছক্কার মার ছিল তার ইনিংসে।
জয়ের জন্য বাকি কাজ সেরে নেন অ্যাডাম রজিংটন ও সাদমান ইসলাম। ৫৩ বলে ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন ইংলিশ ক্রিকেটার রজিংটন। ৮টি বাউন্ডারির সঙ্গে ছক্কার মার মারেন ২টি। ৩ রানে অপরাজিত থাকেন সাদমান ইসলাম।
এর আগে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় চট্টগ্রাম রয়্যালস। আমন্ত্রিত হয়ে ব্যাট করতে নেমে চট্টগ্রামের বোলারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি সিলেট টাইটান্স। শেষ দিকে আজমতউল্লাহ ওমরজাই ৪১ বলে ৪৪ রান না করতে পারলে ১০০’ও হয়তো সিলেটের স্কোর পার হতো না।
নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে সিলেট টাইটান্স। ১৭ রান করে সংগ্রহ করেন দুজন, পারভেজ হোসেন ইমন ও রাহাতুল ফেরদৌস (অপরাজিত)। ১৫ রান করেন জাকির হাসান। ২টি করে উইকেট নেন মেহেদী হাসান ও মির্জা বেগ।
সিলেট টাইটান্সের বিপক্ষে এ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এলো চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে সমান সংগ্রহ রাজশাহী ওয়ারিয়র্সেরও। কিন্তু রানরেটে পিছিয়ে তারা।
আইএইচএস/