অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
তীরে এসে তরি ডুবলো বাংলাদেশের
বৃষ্টির কারণে কয়েক দফা খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। শুরুতেই ১ ওভার করে কাটা হয় দুই দল থেকেই। ভারতের দেওয়া ২৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশ ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টির কারণে দীর্ঘক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত ২৯ ওভারে বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ১৬৫ রানের।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভালোভাবেই এগোচ্ছিল বাংলাদেশের জুনিয়র টাইগাররা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলো না। শেষ মুহূর্তে দ্রুত উইকেট হারিয়ে আজিজুল হাকিমরা অলআউট হন ১৪৬ রানে। ফলে বৃষ্টি আইন ডিএলএস মেথডে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশকে হারতে হলো ১৮ রানের ব্যবধানে।
ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই জাওয়াদ আবরারের (৫) উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে বাংলাদেশ। এরপর রিফাত বেগ ও আজিজুল হাকিম হাল ধরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে থাকেন। ৫৬ রানের জুটি গড়েন তারা দুজন। ৩৭ রান করে রিফাত আউট হন। আজিজুল সর্বোচ্চ ৭২ বলে ৫১ রান করেন।
এরই মধ্যে বৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ খেলা বন্ধ থেকে আবার শুরু হলে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ২৯ ওভারে ১৬৫ রান। সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত ২৮.৩ ওভারে অলআউট হয়ে ১৪৬ রানে থামে বাংলাদেশ। কালাম সিদ্দিকি করেন ১৫ রান। রিজান হাসান করেন ১৫ রান। ভারতের বিহান মালহোত্রা ১৪ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে অভিজ্ঞান কুন্ডুর ৮০ এবং বৈভব সূর্যবংশীর ৭২ রানের ওপর ভর করে ভারত ২৩৮ রান সংগ্রহ করে। যদিও তারা অলআউট হয়ে যায়। আল ফাহাদ একাই নেন ৫ উইকেট।
আইএইচএস/এমকেআর