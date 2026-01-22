২০ বছর পর আবার ইংল্যান্ডের পেস বোলিং কোচের দায়িত্বে কুলি

২০ বছর পর আবার ইংল্যান্ডের পেস বোলিং কোচের দায়িত্বে কুলি
ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) পুরুষদের এলিট জাতীয় পেস বোলিং প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ট্রয় কুলিকে। প্রায় ২০ বছর আগে, ২০০৫ সালের ঐতিহাসিক অ্যাশেজ জয়ে ইংল্যান্ড দলের বোলিং কোচ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।
৬০ বছর বয়সী কুলি নতুন দায়িত্বে ইংল্যান্ড পুরুষ ক্রিকেটের পুরো পেস বোলিং কাঠামোর উন্নয়ন ও কোচিং দেখভাল করবেন। এর মধ্যে ইয়াং লায়ন্স, লায়ন্স দল থেকে শুরু করে সিনিয়র জাতীয় দল পর্যন্ত সব স্তরের ফাস্ট বোলাররা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২০০৬ সালে ইংল্যান্ড ছেড়ে নিজ দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান কুলি। এরপর তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পারফরম্যান্স প্রোগ্রামে কাজ করেন। ২০২১ সালে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফাস্ট বোলিং কোচের দায়িত্ব নেন।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে জন লুইস ইংল্যান্ড নারী দলের প্রধান কোচ হওয়ার পর থেকে ইংল্যান্ড পুরুষ দলে কোনো স্থায়ী পেস বোলিং কোচ ছিলেন না। গত বছর এই ভূমিকায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন জেমস অ্যান্ডারসন, টিম সাউদি ও ডেভিড সেকার।
এমএমআর