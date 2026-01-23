বিশ্বকাপের দোরগোড়ায় নিউজিল্যান্ডের বড় ধাক্কা

বিশ্বকাপের দোরগোড়ায় নিউজিল্যান্ডের বড় ধাক্কা
খুব বেশিদিন আর দেরি নেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে বসবে এবারের আসর। সব দলগুলোই ঘোষণা করেছে স্কোয়াড। অনিশ্চয়তায় থাকা বাংলাদেশও স্কোয়াড ঘোষণা করেছে সময়মতো। তবে দলগুলো স্কোয়াড ঘোষণা করলেও চোটের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিপাকে। যেমন চোটের কারণে ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার অ্যাডাম মিলনে।
দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটি খেলতে গিয়ে তিনি হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েছেন। মিলনের জায়গায় ডাক পেয়েছেন কাইল জেমিসন। আসরে তিনি খেলছিলেন সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে।
গত রোববার চোট পান তিনি এমআই কেপটাউনের বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালে। স্ক্যান করার পর জানা যায় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন তিনি। চোটে পড়ার আগে ৯ ম্যাচে ৭.৬১ ইকোনমিতে ১১ উইকেট শিকার করেন মিলনে।
বর্তমানে ভারতের মাটিতে ওয়ানডে সিরিজ খেলছে নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডে না থাকলেও এই সিরিজে খেলছেন জেমিসন। মিলনের ইনজুরি তার জন্য বিশ্বকাপের দরজাও খুলে দিয়েছে।
আইএন