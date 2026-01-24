  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কট করবে পাকিস্তান? যা বলছে পিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ ভারতের মাটিতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলবে না, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আইসিসিও বাংলাদেশের বিকল্প ভাবছে বলে খবর। এরই মধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে, আইসিসি বাংলাদেশের বদলে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভূক্ত করেছে। যদিও এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

যদি এমনই হয়, তবে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেওয়া পাকিস্তানও কি বিশ্বকাপ বয়কট করবে? পাকিস্তান বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে কি না? লাহোরে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানান, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পাকিস্তান সরকার। নকভি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছি। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

বাংলাদেশের জন্য হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব আইসিসিকে দেওয়া হবে কি না? এ প্রশ্নে নকভি বলেন, ‘পাকিস্তান ও ভারতের ক্ষেত্রে যদি হাইব্রিড মডেল গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে একই সুবিধা বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশ আমাদের মতোই পূর্ণ সদস্য।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোনো দেশ অন্য দেশের ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। যদি তা করা হয়, পাকিস্তানের নিজস্ব অবস্থান থাকবে।’

পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সে ক্ষেত্রে বিকল্প পরিকল্পনা আছে কি না-এমন প্রশ্নে নকভি বলেন, ‘আগে সিদ্ধান্ত আসুক; আমাদের কাছে এ, বি, সি, ডি-সব পরিকল্পনাই প্রস্তুত আছে।’

সূত্র: ডন

এমএমআর

 

 

