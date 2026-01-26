টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নাকভির বৈঠক
আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নেওয়া না নেওয়া নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভি সোমবার বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে (আইএসটি) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন।
পাকিস্তানের গণমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে, বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, সম্ভবত ২০২৬ সালের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে কি না পাকিস্তান। নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক বাস্তবতার কারণে এই ম্যাচ এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানা গেছে।
এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর। ভারত সফরে যেতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে বাংলাদেশকে আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জায়গায় গ্রুপ ‘সি’-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে স্কটল্যান্ডকে।
এদিকে, রোববার টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। তবে সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ পুরোপুরি নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছে পিসিবি।
বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত শুধু ক্রিকেটীয় নয়, বরং কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই বৈঠক পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
আইসিসি ও আয়োজকদের পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।
আইএইচএস/