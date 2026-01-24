  2. খেলাধুলা

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে পাকিস্তানের স্কোয়াডে ফিরলেন বাবর-শাহিন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৪ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
অস্ট্রেলিয়া সিরিজে পাকিস্তানের স্কোয়াডে ফিরলেন বাবর-শাহিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পাকিস্তান দলের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রস্তুতির সিরিজের দলে ফিরেছেন বাবর আজম ও শাহিন শাহ আফ্রিদি। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে শেষ সিরিজ এটি পাকিস্তানের।

বাবর ও শাহিনরা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন না বিগ ব্যাশে খেলায়। তবে বিগ ব্যাশে মোটেও ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেননি বাবর। আর সেই লিগে গিয়ে চোটে পড়ে খেলা হয়নি শাহিনের শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।

তবে জায়গা হয়নি বিগ ব্যাশে খেলা অন্য দুই পাকিস্তানি তারকা মোহাম্মদ রিজওয়ান ও হারিস রউফের। দলে জায়গা ধরে রেখেছেন লেগ স্পিনার শাদাব খান। গত মাসে অভিষেক হওয়া খাওজা নাফেও স্কোয়াডে থাকছেন।

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ৩ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের সবকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ও ৩১ জানুয়ারি এবং ১ ফেব্রুয়ারি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তানের স্কোয়াড

সালমান আলি আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা নাফে (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, সালমান মির্জা, মোহাম্মদ ওয়াসিম, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান (উইকেটকিপার), সাইম আইয়ুব, শাহীন শাহ আফ্রিদি, শাদাব খান, উসমান খান (উইকেটকিপার) ও উসমান তারিক।

